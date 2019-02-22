قوى الأمن: تدابير سير في النبطية

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان انه تنظم معاهد الآفاق الفنية الجامعية سباق ضاحية في مدينة النبطية الساعة 7.00 من تاريخ 24/02/2019، لذلك سيتم منع المرور على الطرقات التالية في أثناء مرور المتسابقين عليها:
من معهد الآفاق – دوار كفررمان، باتجاه جادة الرئيس نبيه بري الى دار المعلمين ثم باتجاه مدينة النبطية.
طريق مرجعيون القديمة – المدرسة الانجيلية – الساحة العامة – شارع السراي – تمثال الصباح – معهد الافاق.
على المواطنين القادمين الى مدينة النبطية ان يحولوا خط سيرهم اعتباراً من الساعة 6.00 من تاريخ 24/02/2019 وفقاً لما يلي:
من مستديرة كفررمان باتجاه الجرمق أو باتجاه تمثال الصبّاح شارع فقيه، بئر القنديل للداخلين الى مدينة النبطية من جهة كفررمان.
من كفرجوز آبار فخر الدين باتجاه العبّارة – حي المشاع – شارع فقيه – بئر القنديل وبالعكس.
من مثلث كفرتبنيت باتجاه الخردلي والجرمق.
من بلدة زبدين باتجاه بلدة كفر جوز او بلدة شوكين وبالعكس.
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