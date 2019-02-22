العراق يسلم الكويت رفات 300 أسير قتلوا في تسعينيات القرن الماضي

الأسرى الكويتيين

وكالات:

كشف قائد شرطة محافظة البصرة العراقية وعضو لجنة البحث عن المفقودين الكويتيين والعراقيين، رشيد فليح، اليوم الجمعة، عن تسليم الكويت رفات 300 أسير قتلوا بالعراق في تسعينيات القرن الماضي.

وقال فليح، في تصريحات أوردتها قناة

"السومرية" الإخبارية، إنه تم العثور على رفات 300 أسير كويتي خلال السنوات الـ15 الماضية، وجرى تسليمها إلى بلادهم، لافتا إلى أن عدد المفقودين الكويتيين في العراقبلغ 613 شخصا، مؤكدا، أن عمليات البحث عن رفات الأسرى الكويتيين لا تزال مستمرة، وكان أخرها في محافظة ذي قار جنوبي العراق.وكان مجلس الأمن الدولي قد حث العراق على مواصلة جهود البحث، بهدف حل مسائل المفقودين الكويتيين وغيرهم من رعايا البلدان الأخرى، منذ عام 1991.