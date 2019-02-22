بعد “ضربة” AMDH..المهداوي يعزل الهيني وحاجي

comعلمت «أخبار اليوم» أن الصحافي، حميد المهداوي، مدير موقع «بديل»، المدان بالسجن بتهم مرتبطة بحراك الريف، طلب، بشكل رسمي، التخلي عن كل من الحبيب حاجي ومحمد الهيني العضوين في هيئة دفاعه في المرحلة الاستئنافية لمحاكمته الجارية.

ووجه المهداوي طلبا في هذا الصدد، أخيرا، إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وأكدت مصادر رسمية هذا الخبر. وحسب مصادر مقربة من المهداوي، فإن أسباب طلبه التخلي عن هذين المحاميين المثيرين للجدل تعود إلى طلبهما منه تقديم طلب عفو ملكي، ثم تصريحهما لاحقا لوسائل الإعلام بأن موكلهما «لا يمانع في ذلك».

زوجة المهداوي، بشرى الخونشافي، قالت لـ «أخبار اليوم»، إنها ليست على علم بهذا الأمر، لكنها ستسأل زوجها يوم الأربعاء المقبل خلال زيارتها الأسبوعية له عن ذلك، مشيرة، في السياق نفسه، إلى أن الهيني غاب عن الجلسة الأخيرة، دون أن يقدم لها أي توضيحات، فيما تذرع الحبيب حاجي بالمرض.

وتتوالى نكسات هذين المحامين، فقد كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طلبت من محاميها عدم التنسيق معهمافي أي قضية تنتصب فيها طرفا مدنيا، كما تلقيا صفعة قوية، أول أمس، من المحكمة الإدارية بالرباط، بعدما رفضت،لأسباب شكلية، قبول دعوى رفعها مستشارون ضد رئيس مقاطعة بني مكادة، وكانا ينوبان فيها عن المدعين.