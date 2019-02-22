خطأ ديبلوماسي يسقط سفيرا مغربيا في مأزق.. دعا مغاربة بلجيكا إلى التصويت في الانتخابات!

وقع محمد عامر، سفير المغرب لدى المملكة البلجيكية، في خطأ ديبلوماسي فادح، بعد توجيهه دعوة للمغاربة البلجيكيين للتصويت في انتخابات 26 من شهر ماي المقبل، وذلك أول أمس الأربعاء، في لقاء انعقد في مقر القنصلية العامة بالعاصمة بروكسيل.

السفير الذي افتتح كلمته في لقاء أمام الأئمة بـ”الأسبوع الماضي، أخبرني مغاربة من أنفير، انهم يفضلون دفع غرامة، على التصويت في الانتخابات، لأن ذلك لا يعني لهم شيئا، ولا يخصهم، وهذا خطأ.. اختاروا الحزب الذي تريدون، لكن صوتوا… إذا أردنا بناء جماعة قادرة على التطور في تحركاتها، يجب أن نبدأ بأخذ حصتنا من الانتخابات”.

كلمة سفير المغرب اعتبرها الموقع البلجيكي الشهير www.dhnet.be، مخالفة لما لسياسة المملكة المغربية، وأيضا يخالف ما دعا له الملك الراحل الحسن الثاني، والذي كان يفضل أن لا يصوت مغاربة الخارج في انتخابات البلدان الذين يقيموا بها.