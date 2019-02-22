انت الان تتابع مصرع 69 شخصًا في حريق مبنى سكني ببنجلاديش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
لقى 69 شخصًا مصرعهم في حريق اندلع ليل الأربعاء في مبنى سكني في دكا يُستخدم كذلك مخزنا لمواد كيميائية، بحسب ما أعلنت السلطات البنجلادشية. وقال رئيس جهاز الإطفاء الوطني علي أحمد لوكالة فرانس برس "لقد انتشلنا 69 جثة، عدد القتلى مرشّح للارتفاع"، مشيرًا إلى أن الحريق الذي اندلع من جرّاء اسطوانة غاز على الأرجح سرعان ما انتشر في المبنى بسبب المواد السريعة الاشتعال المخزّنة فيه. والخميس الماضي، قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 50، في حريق اندلع بأكثر من 200 من منازل العشوائيات في تشيتاجونغ في بنجلادش.
وشب حريق فى مبنى بمنطقة"داكا القديمة" فى بنجلاديش مما أسفر عن إصابة أكثر من خمسين شخصا، بحسب "سكاي نيوز". وقال البريجادير جنرال على أحمد خان مدير عام هيئة الإطفاء والدفاع المدني في بنجلاديش أمس الأربعاء، إن الحريق بدأ عن الساعة 10:40 مساء بالتوقيت المحلي 16:40 بتوقيت جرينتش فى مبنى من 4 طوابق فى الجزء
وشب حريق فى مبنى بمنطقة"داكا القديمة" فى بنجلاديش مما أسفر عن إصابة أكثر من خمسين شخصا، بحسب "سكاي نيوز".
وقال البريجادير جنرال على أحمد خان مدير عام هيئة الإطفاء والدفاع المدني في بنجلاديش أمس الأربعاء، إن الحريق بدأ عن الساعة 10:40 مساء بالتوقيت المحلي 16:40 بتوقيت جرينتش فى مبنى من 4 طوابق فى الجزء القديم من العاصمة داكا.
وأضاف، أن 32 وحدة إطفاء تعمل للسيطرة على النيران، التي بدأت من الطابق الأرضي بالمبنى وامتدت إلى المباني المجاورة.
وقالت باتشو ميا، مفتش عام الشرطة، إنه تم نقل المصابين إلى مستشفى كلية الطب فى داكا، حيث يعانى 12 منهم من حروق، بينما أصيب الآخرون بجروح متفاوتة.
وفي عام 2013 انهار مصنع "رانا بلازا"، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1100 من عمال الملابس.
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