الان تتابع الرئيس السوداني يجري تعديلات واسعة النطاق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخرطوم- الخليج 365:

استدعى الرئيس عمر البشير جميع ولاة السودان وأعلن عن اجراء تعديلات وصفت بالواسعة على هياكل حزب المؤتمر الوطني الذي يرأسه بجانب تعديلات في مناصب الولاة ومؤسسة الرئاسة.

وأفادت تسريبات متطابقة ليل الخميس إن البشير استدعى ولاة الولايات لاجتماع طارئ يلتئم اليوم الجمعة، كما دعا الآلية التنسيقية العليا للحوار التي تضم ممثلي القوى المشاركة في الحكومة الى لقائه في الثامنة من مساء الجمعة.

وتعزز هذه التحركات ما يتردد على نطاق واسع بأن الرئيس السوداني يتجه لإعادة هيكلة الحكومة والحزب في أعقاب تمدد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتنحيه وتفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد.

وطبقا لمصادر فإن البشير غاضب حيال وضع حزبه وتراخي قياداته عن مواجهة الأزمة الراهنة وترك الساحة لقوى المعارضة التي علا صوتها وهي تدعو لتنحيه.

ويسود اعتقاد واسع لدى المراقبين أن الحكومة الحالية عجزت كليا عن مواجهة الأزمة الاقتصادية التي باتت تحكم قبضتها على مفاصل الأوضاع وتشجع السودانيين على النزول للشارع للمطالبة بتنحي الرئيس ونظامه.