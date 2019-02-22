الان تتابع «ألوية العمالقة» تتصدى لهجوم حوثي في الجبلية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صنعاء -الخليج 365:

تصدت قوات ألوية العمالقة في اليمن، لهجوم شنته ميليشيات الحوثي على مواقعها في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا والذي استخدمت المليشيات فيه مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وأفادت مصادر ميدانية في ألوية العمالقة أن القوات تصدت لهجوم عنيف شنته ميليشيات الحوثي على المواقع في منطقة الجبلية جنوب التحيتا وأكدت المصادر أن المليشيات استخدمت مختلف انواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بعد أن شنت قصف مدفعي، لكن قوات العمالقة تصدت للهجوم بكل بسالة.

وأكد تقرير للمركز الإعلامي لألوية العملاقة على تزايد خروقات وانتهاكات الميليشيات يوماً بعد الآخر للهدنة الأممية في الحديدة وتقصف مواقع قوات العمالقة بشكل يومي ومستمر مستغلة التزام قوات العمالقة والتحالف العربي بالهدنة.