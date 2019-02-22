الان تتابع اعتقال 295 جندياً من أفراد الجيش التركي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انقرة- الخليج 365:
قال مكتب المدعي العام التركي، إنه “أمر باعتقال 295 من أفراد الجيش، اليوم الجمعة، بسبب الاشتباه في صلاتهم بشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، المتهم بتدبير محاولة انقلاب في 2016.
وأضاف البيان، أن من بين هؤلاء ثلاثة برتبة كولونيل وثمانية برتبة ميجر وعشرة برتبة لفتنانت، وأن نحو نصفهم في الجيش، بينما ينتمي الباقون إلى فروع أخرى في القوات المسلحة بينها البحرية والقوات الجوية.
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