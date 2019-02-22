محكمة ألمانية تقضي بالسجن مدى الحياة على مصري قتل ابنته بسبب غيرته على زوجته

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

قضت محكمة ألمانية بسجن رجل مصري عمره 33 عاما مدى الحياة لقتله ابنته بسبب نوبة غيرة على زوجته.

في حكمها اليوم الخميس، أشارت محكمة دوسلدورف الجزئية إلى خطورة الجريمة ومنعت إطلاق سراحه حتى بعد قضاء مدة السجن 15 عاما.

المتهم الذي عرف فقط باسم أحمد ف. تماشيا مع لوائح الخصوصية الألمانية وجد مذنبا في جريمة خنق ابنته البالغة من العمر سبع سنوات في يوليو/ تموز 2018 لأنه أراد الانتقام من زوجته التي كان يشك في خيانتها له.

كانت زوجته قد اتصلت بالشرطة بعد تلقيها مكالمة مصورة من أحمد شوهد فيها وهو يوجه مسدسا نحو ابنته الباكية. وكانت الابنة قد ماتت بحلول وقت وصول الشرطة إلى الشقة.

يذكر أن أحمد نفى التهم الموجهة إليه.

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