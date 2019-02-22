دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الرئيس نيكولاس مادورو واشنطن (رويترز) - قال ممثل للمعارضة الفنزويلية يوم الخميس إن 11 دبلوماسيا فنزويليا بالولايات المتحدة انشقوا عن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو منذ أعلن زعيم المعارضة خوان جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد الشهر الماضي. وقال جوستافو ماركانو المساعد الكبير لمبعوث المعارضة الفنزويلية في واشنطن في تصريح للصحفيين إن البعثة الدبلوماسية التابعة لمادورو بالولايات المتحدة توقفت عن العمل وإن المعارضة تعمل على إعادة الخدمات القنصلية داخل أمريكا. (إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول: 11 دبلوماسيا فنزويليا بأمريكا انشقوا عن مادورو منذ يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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