بسبب الغيرة.. المؤبد لمصري قتل ابنته في ألمانيا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty زعم المتهم أن ابنته ماتت في حادث

وأشارت المحكمة الجزئية في حكمها إلى خطورة الجريمة، ومنعت إطلاق سراحه حتى بعد قضاء مدة السجن 15 عاما.

والمتهم، الذي عرف فقط باسم "أحمد. ف" والبالغ من العمر 33 عاما، وجد مذنبا في جريمة خنق ابنته (7 أعوام) في يوليو 2018، لأنه أراد الانتقام من زوجته التي كان يشك في خيانتها له.

من جانبه، أنكر أحمد الاتهامات وزعم أن ابنته ماتت في حادث.

وكانت زوجة المدان قد اتصلت بالشرطة بعد تلقيها مكالمة مصورة من أحمد شوهد فيها وهو يوجه مسدسا نحو ابنته الباكية داخل المنزل، وحين وصلت الشرطة عثروا على الابنة وقد ماتت خنقا.