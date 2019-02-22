وكالة الفضاء الروسية تطلق بنجاح قمرا اصطناعيا للاتصالات مصمم لمصر

أعلنت (روسكوموس) في بيان أن وكالة الفضاء الروسية أطلقت الخميس بنجاح قمرا اصطناعيا مصمما لمصر "ايجيبت سات- ايه". وذكر البيان أن القمر أطلق من قاعدة بايكونور الروسية في كازاستان بعد ظهر الخميس. وأوضح المصدر نفسه أن القمر "الذي صمم لحساب الحكومة المصرية" يهدف إلى "التقاط صور عالية الدقة لسطح الأرض". مشيرا الى ان بعد انتهاء كل التجارب "سينقل تشغيل القمر إلى الجانب المصري".
وأوضح الناطق باسم الوكالة الروسية فلاديمير أوستيمنكو في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية ""ريا نوفوستي" أن "القمر وضع في المدار وكل شيء يعمل بشكل جيد ويبث معطيات عن الإحداثيات".
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