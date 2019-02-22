موكب سينمائي لـ"داعش" يتعرض لاطلاق رصاص في أحد شوارع عمان

فوجيء فريق سينمائي عربي يصور فيلما عن تنظيم "داعش" بحفلة رصاص يطلق ضد موكب الطاقم في احد شوارع المطار شرق العاصمة الاردنية عمان ومن قبل مجموعة من الأهالي قبل ان تحضر قوات أمنية للسيطرة على الموقف ومنع الإشتباك بين الأهالي وطاقم التصوير. وكان الطاقم قد إنتهى من تصوير جزء من الفيلم عن تنظيم "داعش" ويتحرك بسيارات ترفع الرايات السوداء وتضع اشارة داعش وتشابه نفس سيارات التنظيم في سوريا والعراق.
وخلال دقائق كان اهالي المنطقة، بحسب صحيفة "عمون"، يحضرون أسحلتهم الشخصية ويطلقون الرصاص في الهواء لتنبيه السلطات وعلى الموكب على اساس انه يتبع عصابة لتنظيم داعش. ولاحقا حضرت قوات الامن للموقع ووفرت الحماية لموكب داعش السينمائي.
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