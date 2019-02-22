السجن المؤبد لأسترالي قتل 6 أشخاص دهسا وسط ملبورن عام 2017

أعلنت المحكمة العليا في ولاية فيكتوريا إنها أصدرت حكما ب​السجن المؤبد​ على الأسترالي جيمس جارجاسولاس الذي اندفع بسيارته بين عشرات المارة في شارع مزدحم بوسط ملبورن عام 2017 مما أدى إلى مقتل ستة.

وأضافت المحكمة أن الحد الأدنى للعقوبة التي سيقضيها قبل أن يتسنى حصوله على إفراج مشروط هو 46 عاما.