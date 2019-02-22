الخليج 365/ بغدادنشرت صحيفة "الديلي تلغراف" البريطانية، الجمعة، تقريراً بعنوان "تخوف من اختطاف شقيقتين سعودتين في هونغ كونغ".

وقال تقرير الصحيفة، إن شقيقتين سعوديتين قالتا أمس إنهما تم تعقبهما من قبل موظفين في السفارة السعودية في هونغ كونغ خلال محاولتهما الهرب إلى أستراليا.

وأضاف أن هاتين الفتاتين واسمهما المستعار ريم(20 عاما) و روان(18 عاما) قالتا في بيان لهما إنهما نبذتا الإسلام، كما أن حياتيهما معرضتان للخطر و العذاب في حال إجبارهما على العودة إلى السعودية.



وأردف أن متحدثة باسم الفتاتتين أكدت أنهما تعرضتا لضرب مبرح وتعذيب دفعهما إلى الفرار من عائلتهما من إجازة عائلية في سيرلانكا إلى هونغ كونغ ومن هناك إلى أستراليا، إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك بسبب منعهما من قبل مسؤولين من السفارة السعودية في هونغ كونغ.

واشار إلى أن الفتاتين اضطرتا إلى تغيير مكان أقامتهما 13 مرة خوفاُ على حياتهما، إذ يحاول هؤلاء المسؤولين دفعهما لمقابلة أقرباء لهن واقناعهن للرجوع إلى السعودية.

