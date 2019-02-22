ولي العهد السعودي ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني يبحثان تطوير العلاقات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الجمعة، بنائب رئيس مجلس الدولة الصيني هان تشنج، في إطار زيارته للصين والتي بدأت الخميس وتستمر لمدة يومين.





وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين، استعراض العلاقات السعودية الصينية، وفرص تطويرها بين البلدين.

ووصل الأمير محمد بن سلمان، الخميس، إلى الصين في محطته الثالثة والأخيرة ضمن جولة آسيوية.

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ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فإنه كان في استقباله بالمطار نائب رئيس المجلس الاستشاري والسياسي في جمهورية الصين الشعبية خي لي فونغ، وعدد من المسؤولين بالجانبين الصيني والسعودي.

وتُعزز الزيارة التي يقوم بها ولي العهد السعودي إلى بكين، لمدة يومين، علاقات البلدين، خاصة أنها ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية العملاقة التي ستتركز على الطاقة والصناعة.



