السلطات الباكستانية تحظر جماعتين مرتبطتين باعتداءات بومباي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حظرت السلطات الباكستانية منظمتين منبثقتين عن جماعة "عسكر طيبة" المتهمة بالوقوف وراء الهجمات المنسقة التي أسفرت عن سقوط 166 قتيلا في مدينة بومباي الهندية عام 2008.



وقالت وزارة الداخلية الباكستانية، الخميس، إن "جماعة الدعوة" و"مؤسسة فلاح الإنسانية" أعلنتا بأنهما "منظمتان محظورتان"، موضحة أن رئيس الوزراء عمران خان أمر السلطات باتخاذ تدابير ضدهما.



وتعتبر الأمم المتحدة المنظمتين منبثقتين عن جماعة "عسكر طيبة"، التي تتهمها واشنطن ونيودلهي بالوقوف وراء اعتداءات إرهابية وقعت في العاصمة الاقتصادية للهند بومباي في نوفمبر/تشرين الثاني 2008.

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واتهمت نيودلهي أيضا إرهابيين متمركزين في باكستان بتنفيذ هجوم انتحاري في كشمير الهندية في 14 فبراير/شباط، أسفر عن مقتل أكثر من 40 من أفراد القوات الخاصة، ودعت الهند باكستان إلى اتخاذ إجراءات "تتمتع بالصدقية" ضد هؤلاء.

وتدعو واشنطن ونيودلهي منذ فترة طويلة إسلام آباد إلى اتخاذ تدابير ضد جماعة "عسكر طيبة" التي حظرتها السلطات الباكستانية في 2002 لكنها ظهرت مجددا في صورة "جماعة الدعوة" و"مؤسسة فلاح الإنسانية"، لكن الجماعتين تؤكدان أنهما منظمتان إنسانيتان وتنفيان أي تورط لهما في اعتداءات بومباي.

ووعدت الولايات المتحدة بمنح 10 ملايين دولار لمن يساعد في توقيف زعيم "جماعة الدعوة" حافظ سعيد.