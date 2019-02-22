البرازيل: التهديدات الأميركية بالتدخل في فنزويلا "لن تكون منطقية"

اسماء السيد - برازيليا: اعتبر نائب الرئيس البرازيلي هاميلتون موراو الخميس التهديدات الأميركية بالقيام بتدخل عسكري في فنزويلا بأنها "غير ناضجة"، وقال انها "لن تكون منطقية".

وأضاف موراو خلال مقابلة مع فرانس برس "أعتقد انهم في عالم الخطابات وليس الأفعال"، في إشارة الى التهديدات.

وتابع "المسألة الفنزويلية يجب أن يحلها الفنزويليون".

وجاءت تصريحات موراو بعد اعلان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في وقت سابق اغلاق الحدود مع البرازيل "بشكل كامل ومطلق" حتى إشعار آخر.

لكن موراو أشار الى أن هذا "لا يشير الى فعل عدواني".

وقال إن "ردة الفعل هذه هي ببساطة لمنع عملية ادخال المساعدات"، مضيفا أن فنزويلا "لديها الحق بأن تفعل ما تشاء في جانبها من الحدود".

ورفض أوتافيو ريغو باروس المتحدث باسم الرئيس جاير بولسونارو أيضا احتمال أن يؤدي قرار مادورو إلى "احتكاك" بين البلدين الجارين.

وجاء تحرك مادورو قبل يومين من الموعد النهائي الذي حدده زعيم المعارضة خوان غوايدو من أجل ادخال المساعدات الإنسانية المخزنة في كولومبيا والبرازيل وجزيرة كوراساو الى فنزويلا.

وكان غوايدو الذي نصّب نفسه رئيساً بالوكالة غادر كراكاس الخميس متوجها إلى الحدود الكولومبية ليحاول شخصيا ادخال المساعدات.

لكن الجيش الموالي لمادورو يستمر بإغلاق جسر تينديتاس عند الحدود الكولومبية، وقال الزعيم اليساري الخميس ايضا انه يفكر في "إغلاق تام للحدود مع كولومبيا".