القاء قنبلتين على مولدات للكهرباء في منطقة القبة

ألقى مجهولا على متن ​دراجة نارية​، عند الرابعة فجرا قنبلتين على مولدات للكهرباء تعود لآل الشوشة في منطقة القبة في ​طرابلس​ وقد انفجرت ​قنبلة​ بالقرب من المولد في حين لم تنفجر الأخرى، وعلى الفور حضرت ​القوى الامنية​ وفتحت تحقيقا بالحادث.

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