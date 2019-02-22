رفعت عيد: قريباً سنرى كل سياسيين طرابلس بجبل محسن

اشار رئيس الحزب "الديمقراطي العربي" ​رفعت عيد​ في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "قريباً سنرى كل سياسيين ​طرابلس​ ب​جبل محسن​".

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