قيومجيان: الكلام عن اننا شوكة بخاصرة العهد غير دقيق

أوضح وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان في حديث إذاعي أنه "لم ندخل في سجال عنيف مع ​الرئيس ميشال عون​ بالعكس أدينا كل الاحترام له، ولكن أبدينا رأينا والكلام عن اننا شوكة بخاصرة العهد غير دقيق، وهناك حملة تضليل تحصل حول الموقف الذي اتخذناه".

وأكد انه "نحن اول من طالب بعودة النازحين ولكن هناك تضليل وذر للرماد في العيون"، معتبرا ان "​النظام السوري​ يريد ابتزاز ​لبنان​ ويريد عودة لنازحين بشروطهم وهذا ما لن نرضى به نحن أقل كقوات".

وشدد على ان "لا أحد يستخدمنا كسلاح سياسي ولا ننتظر من أحد ان يملي علينا ما نقول ورئيس الحكومة سعد ​الحريري​ يعبّر عن رأيه". وأضاف "كل الإحترام لفخامة الرئيس ولكن رأينا سيبقى هو نفسه داخل وخارج ​مجلس الوزراء​".