البيت الأبيض: 200 جندي أمريكي باقون في سوريا بعد الانسحاب

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):
أعلن البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية ستترك 200 جندي أمريكي في سوريا لفترة من الوقت بعد انسحابها.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة - إن بقاء مجموعة من القوات الأمريكية يأتي لحفظ السلام هناك.
يذكر أن الانسحاب الأمريكي من سوريا - الذي أعلن عنه ترامب - فاجأ الحلفاء، لا سيما قوات سوريا الديمقراطية التي تخوض آخر معاركها ضد داعش في شمال البلاد .
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