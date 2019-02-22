محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان- أ ش أ:
شارك وزراء السياحة الدكتورة رانيا المشاط، والآثار الدكتور خالد العناني والاتصالات الدكتور عمرو طلعت، والاستثمار سحر نصر، والثقافة إيناس عبدالدايم، صباح اليوم /الجمعة/ في متابعة ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، بمعبد أبوسمبل.
كما تابع هذه الظاهرة الفريدة وفد كبير من السفراء الأفارقة في مصر يضم 15 سفيرا أفريقيا و7 قائمين بالأعمال لسفارتهم بالقاهرة وعائلاتهم؛ من بينهم سفراء الكاميرون وزامبيا وغينيا وكينيا وأريتريا والجابون؛ فضلا عن آلاف السائحين ووسائل الإعلام العالمية.
ونظمت وزارة السياحة زيارة السفراء الأفارقة إلى أبوسمبل لمتابعة ظاهرة تعامد الشمس على رمسيس الثاني، حيث إن هذه الاحتفالية هي أول حدث إفريقي يتم تنظيمه هذا العام، تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي عام 2019، واستضافتها لكأس الأمم الإفريقية يونيو المقبل.
من جانبهم، أعرب السفراء الأفارقة عن سعادتهم بمشاهدة الظاهرة الفريدة، مؤكدين أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تحمل دلالات ورسائل كبيرة للعالم وتعكس دور مصر الريادي داخل القارة السمراء خاصة مع رئاستها للاتحاد الإفريقي.
كانت هذه تفاصيل خبر 5 وزراء وسفراء وآلاف السائحين يتابعون تعامد الشمس على رمسيس الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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