يعقوبيان للـmtv: أمر مريب في "الطاقة"... جبران باسيل ونادر الحريري "فاسدان"

أكدت النائب بولا يعقوبيان أن الكثير من علامات الاستفهام تحوم حول الوزير جبران باسيل بقضايا فساد وفي ملف البواخر، مشيرة إلى انها طلبت من المدعي العام ان يستمع اليه على الأقل.

واضافت في حديث للـ"mtv": "مجرّد الاصرار على حقيبة الطاقة امر مريب بعد مرور 10 سنوات لفريق واحد في الوزارة ولم ينجز اي امر"، متهمة باسيل ونادر الحريري بالقيام بـ"صفقة بواخر الكهرباء" والتي نال منها باسيل حصة بلغت 8% "وهذا إخبار برسم المدعي العام المالي".

ولفتت إلى انه "منذ 29 سنة انتهت الحرب ولا يزال البلد من دون كهرباء وندفع عليها المليارات رغم ان الحل سهل من خلال بناء المعامل ولكن هناك مزاريب هدر كبرى بدءا من المولدات الى مستوردي "الفيول"، مشيرة إلى انها تقدمت بأكثر من إخبار في ملف المطامر وكان يتم التدخل لدى القضاء.

وعن التوظيف العشوائي، أكدت أن من تم إدخالهم أخيرا الى "اوجيرو" لا توجد كراس ليجلسوا عليها.