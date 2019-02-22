حكومة السراج تلجأ إلى المغرب

في الوقت الذي تواصل فيه بعض الأطراف الإقليمية والدولية الداعمة للجنرال خليفة حفتر عرقلة تنفيذ اتفاقية الصخيرات، التي كانت قد تضمنت وصفة شاملة لإنهاء الصراع في ليبيا؛ حل وزير داخلية حكومة فايز السراج المتمركزة في طرابلس، أول أمس، في المغرب.
وأكد الوزير فتحي بشاغا من الرباط أن اتفاق الصخيرات يبقى الأرضية المثالية للوفاق الوطني في ليبيا، مؤكدا أهمية الدعم المغربي للحفاظ على الاستقرار في ليبيا.
وصدر بلاغ عن رئاسة الحكومة بعد استقبال سعد الدين العثماني الوزير الليبي، قال إن هذا الأخير أعرب، خلال مباحثات أجراها مع رئيس الحكومة المغربي، «عن امتنان الشعب الليبي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وللحكومة وللشعب المغربي، على الدعم الموصول الذي تقدمه المملكة المغربية من أجل تحقيق وتعزيز الاستقرار في ليبيا».
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