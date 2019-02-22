شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان": المجلس يدعم خطة الحكومة للحفاظ على الثروة الحيوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن وزارة الزراعة يجب عليها عرض نتيجة خطتها التى وضعتها أمام البرلمان فيما يخص تحصين الماشية من الأمراض وكيفية الحفاظ على الثروة الحيوانية وآليات زيادتها.

وتابع وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن وزارة الزراعة يقع عليها مسؤلية الحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادتها وخصوصا ًبعد حصولها على كامل الدعم من البرلمان واللجنة على وجه الخصوص فى المرحلة الماضية وهو ما يؤكد ضرورة تحقيق نتائج جيدة فى هذا الملف.

وأوضح تمراز" أن وزارة الزراعة يجب أن تقوم بخطتها الاستباقية لتوفير تقاوى المحاصيل الزراعية للموسم الصيفى الجديد بأسعار مناسبة للمزارعين، خاصة الذرة الشامية والأرز عالية الإنتاجية، ومقاومة للظروف البيئية المتباينة وقليلة استهلاك المياه، وهو ما يؤكد ضرورة التخطيط لنجاح المنظومة الزرعية فى مصر.