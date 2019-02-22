أكّدت مصادر تكتل "لبنان القوي" الإصرار مع الرئيس ميشال عون على إعادة النازحين، وقالت لـ"الجمهورية": "كان واضحاً انّ وزراء القوات، منذ ما قبل دخولهم جلسة مجلس الوزراء، يحاولون عرقلة هذا الموضوع ومنع التكلم مع سوريا للعودة".
واكّدت انّ "موقف التكتل لا يتعارض مع مبدأ النأي بالنفس ولَم يتجاوز نص البيان الوزاري، لأنّ مصلحة لبنان العليا تقتضي ذلك".
وأيّدت المصادر موقف رئيس الجمهورية بقوله "انا من يقرّر المصلحة العليا للبلاد وأنا من أقسم على الدستور بالحفاظ على مصلحة البلاد العليا، حاسماً وخاتماً النقاش في هذا الموضوع".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لبنان القوي للجمهورية:موقفنا من ملف النازحين لا يتعارض مع مبدأ النأي بالنفس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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