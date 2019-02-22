استغربت مصادر وزارية لصحيفة "الاخبار" النَفَس القواتي في الجلسة الاولى للحكومة، مشيرة الى ان " من زار دمشق لم يكن ​رئيس الجمهورية​ ولا وزير الخارجية، بل وزير شؤون النازحين، والجميع يعلم أن هذا جزء من الاتفاق الشامل الذي أدّى الى ولادة الحكومة، والذي نصّ على تسليم هذه الحقيبة لوزير من الفريق السياسي لرئيس الجمهورية ويمكنه التواصل مع ​سوريا​ وبهذا المعنى فإن الزيارة كانت بعلم رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، وبتنسيق مباشر مع وزير الخارجية ​جبران باسيل​، لافتة الى أن "هذا ما يبرر ملازمة الحريري الصمت طوال الجلسة التي كان يغادرها بين وقت وآخر للتدخين".

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للأخبار: الزيارة لسوريا جزء من الاتفاق الذي ادى لولادة الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.