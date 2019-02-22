البيت الأبيض: سنترك مجموعة صغيرة لحفظ السلام بسوريا بعد انسحابنا

أعلنت المتحدثة باسم ​البيت الأبيض​، سارة ساندرز أن ​الولايات المتحدة​ ستترك "مجموعة صغيرة لحفظ السلام" من 200 جندي أميركي في ​سوريا​ لفترة من الوقت بعد انسحابها. وفي سياق متصل، بحث الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، والرئيس الأميركي دونالد ترمب في اتصال هاتفي مساء الخميس، تنفيذ الانسحاب العسكري الأميركي من سوريا.

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