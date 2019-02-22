أعلن مكتب الادعاء العام في البرازيل، عن خضوع فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس جايير بولسونارو وعضو المجلس التشريعي، للتحقيق من قِبل السلطات الفيدرالية للاشتباه في تورطه بعمليات غسيل أموال.
ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية عن متحدثة باسم نجل الرئيس قولها إن فلافيو بريء من التهمة الموجهة إليه، مشيرة إلى أنها ذات دوافع سياسية
كانت هذه تفاصيل خبر نجل الرئيس البرازيلي يخضع للتحقيق للاشتباه يتورطه بعمليات غسيل أموال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.