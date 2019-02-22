الجمهورية: 4 جلسات للجنة المال الاسبوع المقبل لمتابعة ملف التوظيفات

علمت "الجمهورية" انه ومتابعة لملف التوظيفات العشوائية، فقد جدول رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ اربع جلسات للجنة الاسبوع المقبل، من الاثنين الى الخميس، تبدأ مع ​التفتيش المركزي​ و​مجلس الخدمة المدنية​، وتُستكمل مع المجموعة الأولى من الوزارات، في سياق الاستماع والمساءلة.

ويُتوقّع ان تتواصل الجلسات في الاسبوع الاول من آذار، لتُرفع بعدها تقارير الى رئاسة ​المجلس النيابي​ و​الحكومة​ و​مجلس شورى الدولة​ تتضمن النتائج والخلاصات، ليبنى على الشيء مقتضاه.