نائب الرئيس البرازيلي: التدخل العسكري الأميركي في فنزويلا لن يكون منطقيا

اعتبر نائب الرئيس البرازيلي هاميلتون موراو إلى ان "التهديدات الأميركية بالقيام بتدخل عسكري في ​فنزويلا​ غير ناضجة ولن تكون منطقية". وراى موراو أن الأميركيين "في عالم الخطابات وليس الأفعال والمسألة الفنزويلية يجب أن يحلها الفنزويليون".

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