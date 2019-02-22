البيت الأبيض: وزراء الدفاع والأركان العامة لواشنطن وأنقرة يلتقيان هذا الاسبوع

أعلن البيت الأبيض، أن وزيرا الدفاع والأركان العامة للولايات المتحدة وتركيا سيجتمعون هذا الأسبوع في واشنطن لمناقشة الوضع في سوريا.
ولفت البيت الأبيض، في بيان عقب المحادثة الهاتفية التي جرت بين رئيسي البلدين دونالد ترامب ورجب طيب أردوغان إلى انه "بما يخص سوريا اتفق الرئيسان على مواصلة التنسيق بشأن إمكانية إنشاء منطقة آمنة".
وأوضح ان " القائم بأعمال وزير الدفاع (باتريك) شاناهان (ورئيس هيئة الأركان المشتركة للولايات المتحدة) الجنرال (جوزيف) دانفورد، سيستقبلان نظرائهم الأتراك في واشنطن هذا الأسبوع لإجراء المزيد من المفاوضات".
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