غوايدو يوقع مرسوما رئاسيا يجيز فيه دخول المساعدة الإنسانية لفنزويلا

وقع زعيم المعارضة الفنزويلية ​خوان غوايدو​، الذي أعلن نفسه رئيسا للبلاد، مرسوما "رئاسيا" يحمل الرقم (001)، أجاز فيه بدخول المساعدات الإنسانية ل​فنزويلا​.

ولفت غوايدو في المرسوم إلى انه "بصفتي القائد الأعلى للقوات المسلحة الوطنية البوليفارية، أؤكد سماحي بدخول المساعدات الإنسانية إلى أراضي فنزويلا. وبالتالي، أمر عناصر ​القوات​ المختلفة بالتصرف وفق هذه التعليمات".

وكان الرئيس الفنزويلي، ​نيكولاس مادورو​، قد رفض قبول المساعدات الدولية ووصفها بـ"الذريعة" لبدء تدخل عسكري تقوده ​الولايات المتحدة​، مشيرا إلى أن فنزويلا ليست بحاجة إلى صدقة. إذا أرادوا المساعدة، فليضعوا حدا للحصار والعقوبات.