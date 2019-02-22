غوايدو يوقع مرسوما رئاسيا يجيز فيه دخول المساعدة الإنسانية لفنزويلا

وقع زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا للبلاد، مرسوما "رئاسيا" يحمل الرقم (001)، أجاز فيه بدخول المساعدات الإنسانية لفنزويلا.
ولفت غوايدو في المرسوم إلى انه "بصفتي القائد الأعلى للقوات المسلحة الوطنية البوليفارية، أؤكد سماحي بدخول المساعدات الإنسانية إلى أراضي فنزويلا. وبالتالي، أمر عناصر القوات المختلفة بالتصرف وفق هذه التعليمات".
وكان الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، قد رفض قبول المساعدات الدولية ووصفها بـ"الذريعة" لبدء تدخل عسكري تقوده الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن فنزويلا ليست بحاجة إلى صدقة. إذا أرادوا المساعدة، فليضعوا حدا للحصار والعقوبات.
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