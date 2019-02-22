ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء أن الرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس الأميركي دونالد ترامب اتفقا في اتصال هاتفي، أمس الخميس، على تنفيذ الانسحاب العسكري الأميركي من سوريا في ضوء المصالح المشتركة.

وأضافت الوكالة أن الرئيسين بحثا أيضا آخر التطورات في سوريا واتفقا على دعم التوصل لحل سياسي للصراع، مضيفة أنهما اتفقا أيضا على تحسين العلاقات الاقتصادية بين أنقرة وواشنطن.

كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان وترامب يبحثان في اتصال هاتفي الانسحاب الأميركي من سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.