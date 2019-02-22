انت الان تتابع بوتين: صواريخ الغرب تصل موسكو في 10 دقائق..هذا تهديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه "على الولايات المتحدة الأمريكية التخلي عن أوهام تحقيق التفوق العسكري المطلق"، مضيفا في في خطاب حالة الاتحاد أمام مجلسي البرلمان في موسكو، اليوم الأربعاء، أن رد روسيا "سوف يكون دائماً فعالاً وقوياً". وحذر بوتين من أن الصواريخ الأجنبية تمتلك قدرة الوصول لموسكو خلال 10 دقائق فقط، مضيفاً "هذا تهديد خطير جدا علينا". وقال بوتين: "نحن مستعدون لإجراء مفاوضات بشأن قضية نزع السلاح، ولكننا لن نطرق باباً مغلقاً، سوف ننتظر حتى ينضج شركاؤنا".

كانت الولايات المتحدة قد اتهمت روسيا منذ 2014، بانتهاك معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، التي وافقت بموجبها البلدان على تدمير جميع الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز الأرضية التي يتراوح مداها بين 500 كيلومتر و5.5 ألف كيلومتر، بالإضافة إلى عدم اختبار أو إنتاج أو نشر صواريخ من هذا النوع.فمع بداية الألفية،