شكرا لقرائتكم الجزائر تترقب.. ظهور نادر لبوتفليقة وتشويش على الانترنت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعيش الشارع الجزائري حالة من الترقب وحبس الأنفاس بانتظار رؤية حجم التظاهرات التي يتوقع أن تخرج ظهر الجمعة، ضد ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة، لولاية خامسة.

ويتوقع أن يبدأ الجمعة أول حراك للشارع بدعوة من "حركة مواطنة" ضد ترشح بوتفليقة.

وفي حين يعترض جزء كبير من الشارع الجزائري على ترشيح ما يصفه بـ "صورة بوتفليقة"، دون تقدمه شخصياً لهذا الترشيح، ما عزز الاعتقاد بأنه ليس صاحب الطلب، بث التلفزيون الحكومي الجزائري، يوم الخميس، صورًا لرئيس البلاد، وهو يشرف على مراسم أداء اليمين الدستورية لرئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.

وأعقب هذا الظهور النادر لرئيس الجمهورية، إعلان الرئاسة الجزائرية، عن سفر بوتفليقة إلى جنيف السويسرية لإجراء فحوصات دورية.

"تشويش على الانترنت"

إلى ذلك، ووسط هذه الحالة من الترقب، سرت عدة شائعات الخميس عن قطع مؤسسة اتصالات الجزائر للانترنت، ما دفع المؤسسة للتأكيد أن الخبر عار عن الصحة.

ونفت مؤسسة اتصالات الجزائر الخميس ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قطع الإنترنت بالبلاد.

وأكدت المؤسسة في ردها على أسئلة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبر حسابها الخاص على الفيسبوك، أنها إشاعة ولا أصل لها من الصحة.

وكانت مواقع وصفحات تداولت عبر الفيسبوك بيانا مفبركا لمؤسسة اتصالات الجزائر، يقول إنه سيتم قطع الشبكة ليل الجمعة بسبب أعمال الصيانة.

وزعم البيان المزيف أنه سيتم قطع الانترنت على دفعتين، المرحلة الأولى من السادسة والنصف من مساء الخميس وحتى الواحدة بعد منصف الليل، على أن تكون المرحلة الثانية من منتصف الليل إلى السادسة صباحاً من يوم الجمعة.

يذكر أن عدة بلديات في بجاية (شرق الجزائر) انتفضت الخميس ضد "العهدة الخامسة " بتنظيم مسيرات وتجمعات. وشهدت مدينة تيشي أكبر المسيرات، حيث انطلقت من حي باكارو في اتجاه مركز المدينة، وردد خلالها السائرون هتافات رافضة للعهدة الخامسة مطالبين النظام بالرحيل، بحسب ما أفادت وسائل اعلام محلية.