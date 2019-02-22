حنكش: السياسيون جردوا الناس من كل مقومات الصمود الاقتصادية

رأى عضو كتلة "الكتائب" النائب الياس حنكش في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أن هذا التناقض بين آراء اللبنانيين ونتائج الانتخابات التي جدّدت للطبقة نفسها رغم أنها كانت فرصة للمحاسبة، هو أن السياسيين جردوا الناس من كل مقومات الصمود الاقتصادية والاجتماعية، وباتوا مرتهنين لهذه الطبقة وإعادة انتخابها للحصول على حقوقهم".
وأضاف: "النائب في لبنان اليوم بات وسيطا بين الدولة والمواطن ويخدمه على حساب الدولة ليكون انتخابه هو البديل الذي يحصل عليه"، واختصر الواقع بالقول: "لا شك أن الشعب اللبناني واع لهذا الواقع لكنه في الوقت عينه يدرك أنه لا يمكنه أن يعيش إلا بمساعدة هذا النائب".
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