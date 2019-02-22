أيوب: تكليف مدير جديد لكلية الحقوق الفرع الرابع كان قرار عقلانياً ومؤقتاً

اشارت مصادر ل​صحيفة الأخبار​ الى أن "تكليف رئيس ​الجامعة اللبنانية​ ​فؤاد أيوب​ الدكتور أنطونيو بو كسم مديراً لكلية الحقوق و​العلوم​ السياسية والإدارية - الفرع الرابع بشكل غير قانوني جاء على خلفية وعد كان قطعه رئيس الجامعة فؤاد أيوب لمرجعيات مسيحية بتعيين شخصية مسيحية في إدارة الفرع خلفاً للدكتور أكرم ياغي المقرب من ​حزب الله​. علماً أن هذه الكلية الوحيدة في الجامعة التي يُحسب مديرها على الحزب".

من جهته أوضح ايوب في حديث صحافي أن "تكليف بو كسم كان قراراً عقلانياً ومؤقتاً، في انتظار صدور نتائج التحقيق الذي تجريه لجنة كلّفها التحقيق في مجريات الأحداث".