الحياة: قيومجيان بدأ باثارة زيارة الغريب لسوريا بجلسة الحكومة أمس

أوضح مصدر وزاري لـ"الحياة" أن بحث الشؤون السياسية في جلسة ​الحكومة​ بدأ بإثارة وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​ (​حزب القوات اللبنانية​) زيارة وزير شؤون النازحين ​صالح الغريب​ إلى دمشق، معتبرا أنها خرق لمبدأ ​النأي بالنفس​ عن أزمات المنطقة ولا سيما الحرب في سورية، الذي نص عليه ​البيان الوزاري​ ونالت الحكومة الثقة على أساسه.

ولفت المصدر الوزاري لـ"الحياة" إلى أن قيومجيان سأل كيف يتم البحث مع السلطة السورية في مسألة عودة النازحين وهو لا يريد عودتهم، وغير مقبول أن يتخذ هذا الهدف ذريعة من أجل التطبيع مع نظام قام بوضع إسم الرئيس ​الحريري​ ورئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ ورئيس "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" ​وليد جنبلاط​ على قوائم ​الإرهاب​ التي أصدرها.