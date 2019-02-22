أهالي التوفيقية يطالبون بمطبات صناعية بـ"السويس – القاهرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس حسام الدين أحمد:

وضعت إدارة مرور السويس، إشارتي مرور جديدتين، بطريق السويس – القاهرة؛ للحد من حوادث العبور العشوائي للطريق السريع، مع وضع علامات إرشادية بحرم الشارع.

وقال العميد محمد عبدالله رشاد، قائد مرور السويس، إن الإدارة بالتنسيق مع مديرية الطرق وضعت إشارتين مخصصتين لعبور المشاة، الأولى أمام الباب الرئيس لجامعة السويس، والثاني أمام أسواق بدر، في الاتجاهين وهما يمثلان أكثر نقاط عبور نشطة، في نطاق مدينة السلام.

قبل وضع الإشارات الجديدة، كانت السويس المحافظة الأقل عددا في إشارات المرور، كانت الأولى بتقاطع شارع الجلاء مع امتداد طريق الكورنيش، والثانية تقاطع الكورنيش مع طريق بورتوفيق، بينما ألغت إدارة المرور قبل عامين الإشارة الثالثة بمدخل نادي شل، بغلق الدوران في شارع صلاح نسيم.

وطالب أهالي منطقة التوفيقية، بوضع إشارة عبور مشاة، أو مطبات صناعية بمنزل ومطلع كوبري الجيش المصري بالمنطقة، والذي بدأ تشغيله تجريبا؛ للحد من سرعة السيارات بالمنطقة.

ويقول محمد أنور، موظف بالمعاش، أنه بعد نقل خطوط سيرفيس السلام 2 داخلي، والخطوط التي تربط بين حي الأربعين ومدن التوفيقية والنور والرحاب، إلى الموقف الإقليمي، ما يضطر الأهالي لعبور طريق السويس – القاهرة، لاستقلال سيارات الأجرة حال ذهابهم وعودتهم من حي الأربعين، ويقطعون الطريق مترجلين امام السيارات التي تنزل من الكوبري.

وأوضح مصدر أمني بإدارة المرور، لمصراوي، أن وضع إشارة مرور فكرة مستبعدة، والمرجح وضع مطبات صناعية جديدة، تلزم قائدي السيارات الحد من سرعتهم خلال صعودهم أو نزولهم من الكوبري، مضيفا أن نقطة عبور المواطنين إلى الموقف تبعد أقل من 200 متر عن إشارة الجامعة.​