ميليشيا الحوثي تقصف مطاحن البحر الأحمر بمدينة حديدة اليمنية

ميليشيا الحوثي - أرشيفية استهدفت الميليشيات الحوثية مجددًا مطاحن البحر الأحمر بعد ساعات من قصفها مجمعا تجاريا ضمن خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار فى مدينة الحديدة غربى اليمن. وأفاد الإعلام العسكرى التابع للمقاومة الوطنية، بأن الميليشيات الحوثية استهدفت بقذائف هاون مطاحن البحر الأحمر الواقعة فى الأحياء الشرقية للحديدة..حسبما أفادت قناة "العربية الإخبارية" مساء اليوم الخميس. الشرقية للحديدة..حسبما أفادت قناة "العربية الإخبارية" مساء اليوم الخميس. وأكد أن قذيفة هاون سقطت بجوار صوامع الغلال المليئة بكميات كبيرة من مادة القمح والتابعة لبرنامج الغذاء العالمى والتى تلبى احتياجات أكثر من 3 ملايين شخص. وسبق أن استهدفت ميليشيات الحوثى مطاحن البحر الأحمر وأصابت بقذائف الهاون صومعتين ما تسبب فى إتلافهما.

وكان برنامج الغذاء العالمى كشف، فى وقت سابق، قيام ميليشيات الحوثى بالاستيلاء على المساعدات الإنسانية، فيما حمل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك الميليشيات الحوثية مسؤولية تلف مخزون القمح في مطاحن البحر الأحمر، وتفاقم المجاعة.

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