شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة مرتقبة لروحاني إلى بغداد.. و 150 داعشيا يدخلون الأنبار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رياض منصور، رويترز (بغداد)

كشفت مصادر عراقية تفاصيل زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني المرتقبة إلى العراق، لافتة إلى أن برنامج الزيارة يشمل لقاءات مع الرئاسات الثلاث؛ الجمهورية والوزراء والبرلمان، إضافة إلى اجتماعات تشمل الكتل السياسية في البرلمان العراقي.

وقالت هذه المصادر لـ«الخليج 365» إن هناك اجتماعات للرئيس الإيراني لم تثبت على برنامج الزيارة أبرزها الاجتماع الموسع الذي سيعقد في منزل السفير الإيراني ببغداد أريج مسجدي، إذ سيلتقي روحاني قيادات فصائل الحشد الشعبي المليشيات الموالية لإيران، ولم تفصح المصادر عن ماهية هذا الاجتماع لكنها أكدت أنه يأتي استكمالا للتنسيق بين هذه القوى وطهران. ولفتت المصادر إلى أن العنوان الأبرز لزيارة روحاني هو مواجهة العقوبات الأمريكية على إيران إذ سيلتقي الرئيس الإيراني القطاعات التجارية والاقتصادية لحثها على إبرام صفقات تجارية واقتصادية مع إيران تمكنها من مواجهة العقوبات الأمريكية.

من جهة أخرى، قال أحمد المحلاوي قائم مقام قضاء القائم إن 10 شاحنات نقلت مقاتلين عراقيين وأجانب من تنظيم داعش وأسرهم إلى العراق أمس (الخميس) في إطار تسليم السجناء من قوات سورية الديمقراطية إلى الجيش العراقي، موضحاً أن غالبيتهم من العراقيين، وكانت القافلة تحت حماية أمنية مشددة وتوجهت إلى قيادة عمليات الجزيرة والبادية، وتقع القاعدتان العسكريتان في محافظة الأنبار.

فيما قال مصدران عسكريان عراقيان لرويترز إن قوات سورية الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة سلمت العراق أمس أكثر من 150 عراقيا وأجنبيا من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي، موضحة أن هذه هي المجموعة الأولى من دفعات عدة بموجب اتفاق أبرم لتسليم 502 مقاتل بشكل إجمالي.