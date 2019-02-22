شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: القبض على خلية إرهابية بحوزتها نصف مليار دولار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

نجح الأمن العراقي أمس (الخميس) في تفكيك «أكبر مجموعة تمويل لتنظيم داعش الإرهابي في تاريخ العراق»، وبحوزتها مئات ملايين الدولارات، وفق ما أوردت مصادر عراقية لقناة «سكاي نيوز عربية»، التي أوضحت أن المجموعة التابعة لداعش متشعبة ومتفرعة في عدة دول، وتعتمد في تمويلها على مكاتب ومحلات تجارية بغرض التمويه.

وفي إطار العملية الأمنية، ألقى جهاز المخابرات القبض على 15 عراقيا و20 فرنسيا، وأشارت المصادر إلى أن بغداد تسلمت الفرنسيين قبل فترة من التحالف الدولي لمحاربة داعش. وأفاد المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، بأن التحقيقات التي قام بها جهاز المخابرات معهم قادت إلى كشف خيوط الشبكة التي تضم 15 عراقيا، كاشفاً عن ضبط مبالغ ضخمة تجاوزت 500 مليون دولار أمريكي كانت بحوزة العراقيين المعتقلين ويستخدمونها في عمليات استثمار كغطاء لتمويه عمليات تمويل نشاطات التنظيم.