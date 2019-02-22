لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تناقش عدد من الاتفاقيات والقرارات الأسبوع المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، يوم الأحد المقبل ،قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (54) لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوربي بشأن إطار الدعم الموحد 2017 -2020، والموقعة في القاهرة بتاريخ 29/10/2017، والخطابات المتبادلة المُكملة لها الموقعة في بروكسل بتاريخي 17/10/2018 و30/10/2018
وفى الجلسة الثانية تناقش اللجنة ، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 67 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون في المسائل الجمركية بين حكومتي جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، والموقعة في المنامة بتاريخ 11/11/2018.
وتناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، الأثنين المقبل ، تقرير اللجنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2017 /2018.
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