شكرا لقرائتكم خبر عن «إيرانيو العراق» يواصلون المزايدة سياسيا على الوجود الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

في مواصلة للمزايدة السياسية والارتهان لقرار إيران في العراق، ينوي ائتلافا «دولة القانون» و«الفتح» المنضويان تحت «تحالف البناء» الموالي للملالي، مساءلة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في البرلمان لاستبيان موقف حكومته من التواجد الأمريكي في البلاد.

» كتل إيران

وقال نائب عن «البناء»، الذي يمثل نوري المالكي وهادي العامري: إن تحالفه والكتل السياسية الرافضة للتواجد الأمريكي على الأراضي العراقية ستستضيف رئيس الوزراء داخل قبة البرلمان في بداية الفصل التشريعي المقبل لاستيضاح موقف حكومته الرسمي من التواجد الأمريكي.

وبحسب «السومرية نيوز» شدد النائب، الذي يمثل التحالف المدعوم من نظام الملالي بالقول: يجب على حكومة عبد المهدي أن تحدد موقفها داخل قبة البرلمان من هذا التواجد الأمريكي، هل هي مَنْ طلبت هذا التواجد أم لا؟، خصوصا بعد تصريح السفارة الأمريكية، الذي أعلنته بأن تواجد قواتهم بطلب بغداد وخروجهم مرهون بطلب منها.

وسبق أن شدد «تحالف النصر» مطلع الشهر الجاري على أن الوجود الأمريكي على الأرض العراقية فاعل ومهم ولا يستطيع العراقيون مطالبتهم بالرحيل الآن، وقال: إنه ليس احتلالا أو رغما عن إرادة الحكومة، لافتا إلى الحاجة لوجودها.

» تفكيك تمويل

وفي سياق منفصل، أعلن جهاز المخابرات العراقي، الخميس، عن تفكيك ما وصفها بـ«أكبر مجموعة تمويل» لتنظيم داعش في تاريخ البلاد.

وقالت المخابرات العراقية: إنه تم تفكيك أكبر مجموعة تمويل لداعش في تاريخ البلاد، مبينة أن هذه المجموعة «تعتمد بتمويلها عبر مكاتب ومحال متنوعة وبأسلوبٍ معقد لغرض التمويه والتشويش على متابعة حركة أموالها».

وعلى ذات الصعيد، قال قائم مقام قضاء القائم: إن عشر شاحنات نقلت مقاتلين عراقيين وأجانب من تنظيم داعش وأسرهم إلى العراق أمس الخميس في إطار تسليم للسجناء من قوات سوريا الديمقراطية إلى الجيش العراقي.

وأضاف أحمد المحلاوي: غالبيتهم من العراقيين، القافلة كانت تحت حماية أمنية مشددة وتوجهت إلى قاعدتي الجزيرة والبادية العسكريتين في محافظة الأنبار.

فيما قال القيادي في الحشد العشائري في الأنبار، قطري سمرمد العبيدي: إن قيادة عمليات الجزيرة والفرقة السابعة في الجيش العراقي، تسلمت من «قسد» 151 شخصا من داعش، مشيرا إلى أن من بينهم 22 قياديا في التنظيم الإرهابي.