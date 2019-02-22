البيت الأبيض: سنترك 200 جندي أمريكي في سوريا لحفظ السلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستترك مجموعة صغيرة لحفظ السلام من 200 جندي أمريكي في سوريا لفترة من الوقت بعد انسحابها.



وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان مقتضب: "ستبقى مجموعة صغيرة لحفظ السلام من نحو 200 جندي في سوريا لفترة من الوقت".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الانسحاب الأمريكي من سوريا سيتم بطريقة "حذرة".

وقال ترامب، في تغريدة له على تويتر: "كتبت صحيفة نيويورك تايمز عن قصدٍ قصةً غيرَ دقيقةٍ عن نواياي في سوريا، لا يختلف عن تصريحاتي الأصلية، سنغادر بوتيرة مناسبة بينما نواصل في نفس الوقت محاربة داعش والقيام بكل ما هو حكيم وضروري".

يشار إلى أن البيت الأبيض أكد بدء عملية سحب القوات الأمريكية المتمركزة في سوريا، للانتقال إلى المرحلة التالية في الحملة ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وكان ترامب أكد في تغريدة على "تويتر" أن "الولايات المتحدة هزمت تنظيم داعش في سوريا"، مضيفاً أن ذلك الهدف كان المبرر الوحيد الذي جعله يحتفظ بقوات هناك.

وينتشر نحو ألفي جندي أمريكي في شمال سوريا، معظمهم من القوات الخاصة، بهدف محاربة تنظيم داعش وتدريب قوات محلية في المناطق التي تمت استعادتها من الإرهابيين.