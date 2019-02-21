بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.. بوتفليقة يطير إلى سويسرا للعلاج

وسط الجدل الذي رافق ترشح رئيس الجزائر عبد العزيز بوتفليقة، للإنتخابات الرئاسية القادمة، رغم أوضاعه الصحية الذي جعلته مقعدا، ومغيبا عن المشهد السياسي منذ سنوات، تم اليوم الخميس، الإعلان أنه سيتوجه إلى سويسرا من أجل إجراء فحوصات طبية جديدة.

وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية، قبل قليل، أن بوتفليقة سيتوجه يوم الأحد المقبل، إلى جنيف لإجراء “فحوصاته الطبية الدورية”. وأضاف المصدر ذاته، أن التنقل سيكون لفترة قصيرة.

وكانت أحزاب التحالف الرئاسي في الجزائر، قد أعلنت في وقت سابق تأييدها لترشيح بوتفليقة، لولاية رسمية خامسة، لانتخابات 18 أبريل المقبل، رغم أوضاعه الصحية التي جعلته مقعدا ومغيبا عن المشهد العام منذ سنوات خلت.

وجاء في بيان لأحزاب التحالف أن “التحالف يرشح المجاهد عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقبلة، تقديرا لسداد حكمة خياراته وتثمينا للإنجازات الهامة التي حققها”.

وأضاف البيان ذاته “الترشيح يأتي في سبيل استكمال برنامج بوتفليقة الإصلاحي الطموح من أجل جزائر موحدة، ومتصالحة ومزدهرة، وأن بوتفليقة هو رائد الوئام والمصالحة وقائد الإصلاح والتنمية”.