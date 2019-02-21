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خصص المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، مبادرة لفائدة خريج المعهد، المعتقل على خلفية حراك جرادة، الفنان أمين مقلش، وذلك بجمع مجموعة كتب، تقدم له داخل السجن.
ودعا المعهد الراغبين في حضور عرض مسرحي بعنوان “براءة روح”، يوم غد الجمعة، لإحضار كتب كهدية معنوية لخريج المعهد، المسجون على خلفية حراك جرادة.
وحمل الملصق الترويجي للعرض، الذي يقدم في الساعة السادسة مساء غد، شعار “الدخلة بكتاب”، من أجل إهدائها لخريج المعهد كخطوة رمزية تجاهه.
وكانت ابتدائية وجدة قد أدانت أمين مقلش بسنة ونصف حبسا نافذا، في أبريل الماضي.
وسبق أن شارك أمين مقلش في برنامج اكتشاف المواهب الكوميدية “ستاند آب”.
كانت هذه تفاصيل خبر “الدخلة بكتاب” لعرض في معهد الفن المسرحي.. والكتب تقدم هدية لمعتقل في حراك جرادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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