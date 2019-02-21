أمريكا تقول إنها لا تناقش مع بيونجيانج سحب القوات من شبه الجزيرة الكورية

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جندي أمريكي في قاعدة بكوريا الجنوبية قال مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن الولايات المتحدة لا تناقش مع كوريا الشمالية إمكانية سحب القوات من شبه الجزيرة الكورية وإنها غير متأكدة إن كانت بيونجيانج قررت نزع السلاح النووي بالكامل. وقبيل اجتماع قمة الأسبوع المقبل بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، قال المسؤولون الأمريكيون إن الجانبين سيعملان على التوصل إلى فهم مشترك لما تعنيه ”نزع الأسلحة النووية“.

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